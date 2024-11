Moda femminile: le tendenze fashion dei prossimi mesi

Cosa ci aspetta, lato tendenze moda femminile, nei prossimi mesi? Vediamo qualche spunto che arriva direttamente dalle passerelle delle fashion week.

Gonna in taffetà, elegantissimo passepartout

Tra i capi che andranno più di moda quando si parla di moda femminile nei prossimi mesi, un doveroso cenno va dedicato alla gonna in taffeta . Soprattutto se lunga, può essere considerata un fantastico passepartout.

Se abbinata con felpe o maglioni morbidi la si può rendere protagonista di un look curato ma comodo, perfetto per un colloquio di lavoro in un contesto non eccessivamente formale o per una giornata in ufficio.

Il vantaggio del materiale? Oltre all’innegabile pregio, è importante ricordare che si tratta di un tessuto lucido e meravigliosamente luminoso. Se indossato, inoltre, è molto leggero, aspetto positivo non da poco nei mesi freddi dell’anno.

Ritorno – creativo – agli anni ‘80

Gli anni ‘80 sono un periodo che, negli ultimi tempi, è spesso al centro dell’attenzione quando si parla di moda femminile. Nei prossimi mesi, vedremo sempre di più la rivisitazione di un capospalla che li ha segnati profondamente: il parka.

La grande differenza rispetto a quel periodo riguarda il fatto che non è più un problema abbinarlo a capi eleganti. Sì, hai capito bene: se, da qui a poco tempo, ti dovesse capitare di vederlo sfoggiato sopra ad abiti con dettagli come le paillettes, non ti stupire.

Tailleur nero? No grazie, preferisco i pois

Il tailleur nero – o di altri colori scuri come il blu – è da sempre un must have nel guardaroba di qualsiasi donna. Nulla di strano dato che si parla di un capo versatile, ideale per un colloquio di lavoro come per un appuntamento romantico.

Chi vuole vestire trendy nei prossimi mesi, però, non potrà non considerare l’importanza di andare oltre ai colori sopra menzionati. Il tailleur di tendenza, infatti, sarà super creativo e a pois.

Se possibile, è il caso di sceglierlo con revers di dimensioni importanti, meglio se neri.

Color burro? Sì, grazie!

Il tono del color avorio che ricorda molto la cromia del burro sarà uno dei colori immancabili nell’armadio della donna attenta alla moda nei prossimi mesi.

Lo vedremo tantissimo protagonista di look tono su tono dove, per spezzare la continuità cromatica, non mancheranno cinture scure, nere e blu soprattutto, di dimensioni importanti, senza dimenticare le borse.

Maglieria protagonista assoluta

Chi vuole essere trendy nei prossimi mesi, non potrà assolutamente prescindere dal fatto di avere nell’armadio dei capi in maglia. Come si può capire dagli spunti arrivati, nei mesi scorsi, dalle sfilate delle fashion week, la maglieria è negli ultimi tempi al centro del mondo creativo degli stilisti.

I capi in maglia sono creati sia per il tempo libero, con completi maglietta e pantalone, anche corto, di colori sgargianti o con motivi come le righe, ma anche per i momenti in cui è d’obbligo essere eleganti.

Hai mai pensato, per esempio, di indossare un vestito in maglia del colore più sensuale in assoluto, ossia il rosso? Nei mesi che ci aspettano, potrebbe essere il capo giusto per stupire.

Accessori

Fino ad ora, abbiamo fatto pochi cenni agli accessori. Quali saranno gli immancabili dei prossimi mesi? Innanzitutto, i sandali alla schiava con tacco basso. Dopo un primo ritorno delle zeppe, ci si aspetta un 2025 all’insegna del prezioso mix tra sensualità e comodità.

La borsa è un’altra alleata imprescindibile del look femminile. Chi vuole vestirsi con un focus specifico sui trend nei prossimi mesi, non potrà non avere nell’armadio un modello xxl, meglio se nero.

Un interessante ritorno lato accessori è quello della borsa a rete.

Concludiamo con un cenno ai gioielli, che vedranno, dopo diverse stagioni di supremazia dell’argento, l’oro riprendersi il centro della scena.