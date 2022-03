Incidente a Vallo Torinese: salvate madre e figlia

Incidente stradale questa mattina, martedì 29 marzo, per le vie del centro di Vallo Torinese. Un furgone attrezzato per il trasporto di disabili ha sbandato ed è finito contro un muro, restando pericolosamente in bilico e non ribaltandosi del tutto. Per consentire alla donna che era al volante e a sua figlia diversamente abile di uscire è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Nole. Nessuna delle due è rimasta ferita. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Fiano.