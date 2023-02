Il Pd di Grugliasco ha eletto Cinzia Caldano segretario del circolo territoriale

Cinzia Caldano, insegnante, nata e cresciuta a Grugliasco, è la nuova guida della segreteria del circolo Pd di Grugliasco. E’ stata eletta domenica 12 febbraio, durante il congresso di circolo che ha tra l’altro sancito la vittoria di Stefano Bonaccini (con 51 voti, seguito da Elly Schlein con 17, da Gianni Cuperlo con 11 e da Paola Demicheli con 1 voto) nella consultazione che ha preceduto l’ultimo passaggio che si terrà con le primarie aperte per il segretario nazionale, il prossimo 26 febbraio.

“Lascio il circolo nelle mani di una donna capace – commenta Dario Lorenzoni – alla quale va il mio augurio per un lavoro proficuo sul territorio con gli iscritti e per Grugliasco”.

“Ritengo sia necessaria per la crescita individuale degli iscritti e del Circolo promuovere incontri di formazione rivolti in parte agli Amministratori Locali ma altri più strettamente politici, facendo rete con gli altri Comuni della zona Nord Ovest, che prevedano l’intervento di politici del panorama provinciale, regionale e nazionale. – dichiara Caldano – . Una formazione alla politica, nella sua interezza, per favorire la crescita di una classe dirigente come avvenuto in passato, perché solo nuova linfa e nuove persone possono portare nuove idee”.

Al centro dell’attenzione del lavoro che Caldano si propone anche “rafforzare il confronto tra la Segreteria politica ed il Gruppo Consiliare, proseguire la funzione già avviata di un partito a contatto con le persone con la raccolta del banco alimentare e promuovere servizi dedicati ai cittadini con finalità sociale”.