Il circolo Mario Dravelli compie 70 anni ricordando il partigiano suo fondatore

Era il Primo maggio del 54 quando il partigiano comunista militante Mario Dravelli inaugurò a Moncalieri,in via Praciosa 11, la Casa del Popolo che chiamò Aurora in ricordo dell incrociatore Leningrado. Per i 70 del circolo, che ora porta il nome del suo infaticabile fondatore, è stato promosso un incontro fortemente sostenuto dal “bambino che parlava con Gramsci”, Michele Sabatino, autore del libro “Michelino. Un ragazzo di ruga incontra Gramsci”, che racconta l’originale viaggio politico, sociale e umano da Girifalco in Sicilia a Torino in cui l’autore dipinge uno spaccato di sogni e passioni di più generazioni, confrontandosi con Antonietta Fortunato, presidente della Fondazione Dravelli.



All’iniziativa, moderata da Melchiorre Melzio direttore del Mercoledì, è prevista la partecipazione del sindaco Paolo Montagna e degli ex sindaci Francesco Fiumara e Angelo Ferrero. Interverranno: Michele Ruggiero, (La porta di vetro), Nino Boeri pres ANPI Torino, *Andrea Polacchi pres Arci Torino, Luciana Anzalone Auriemma storica dell’arte e l’ editore Enrico Cavallito.

Nel corso dell’incontro il pittore Luigi Sabatino donerà al Circolo una sua opera dedicata al partigiano Mario. Un’occasione per confrontarsi partendo da una realtà che pare distante anni luce dal presente trumpiano ma che permane alla base di quei valori di giustizia sociale, serio impegno politico democratico e di quell antifascismo, che anima la nostra Costituzione, quanto mai indigesto ai fautori di autocrazie sempre più emergenti.

L’appuntamento è per sabato 9 novembre allenamento ore 15 30 in via Praciosa 11 a Moncalieri.