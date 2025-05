Gestione Finanziaria Semplificata per PMI a Torino e in Piemonte

Nel fervente scenario economico di Torino e del Piemonte, dove l’innovazione si fonde con una consolidata eredità industriale e commerciale, la gestione delle finanze può presentare sfide peculiari per PMI, imprenditori e liberi professionisti. Affrontare tali sfide con efficacia è fondamentale. È qui che si inserisce Finom, la piattaforma fintech ideata per alleggerire le incombenze finanziarie, offrendo in un unico ambiente digitale un conto aziendale, strumenti per la fatturazione elettronica, la contabilità e la gestione dei pagamenti, anche internazionali.

Una neobank pensata per chi opera in modo moderno

Cerchi uno strumento per lavorare da casa online ( https://finom.co/it-it/blog/lavoro-da-casa/ ) o dalla tua sede a Torino, mantenendo sotto controllo entrate e uscite in modo semplice ed efficace?

Finom è una neobank digitale autorizzata dalla Banca Centrale Olandese (DNB), creata per supportare imprenditori, freelance e piccole imprese piemontesi nella gestione finanziaria con agilità.

Con Finom hai l’opportunità di aprire un conto corrente aziendale online con IBAN italiano ( https://finom.co/it-it/business-account/ ) senza costi in meno di 24 ore e associarlo ad Apple Pay e Google Pay.

In aggiunta, sulla stessa piattaforma hai a disposizione funzionalità vitali per il tuo business:

generare e inviare fatture elettroniche rapidamente;

effettuare e ricevere pagamenti verso oltre 150 Paesi del mondo;

automatizzare la riconciliazione bancaria;

monitorare in tempo reale spese e flussi di cassa;

integrare gli strumenti di contabilità;

ottenere un cashback fino al 3%.

Tutto ciò in un ecosistema protetto, accessibile da ogni dispositivo e costantemente aggiornato, per supportare con successo le tue attività nei settori cruciali per l’economia torinese e piemontese come l’automotive, l’innovazione, i servizi avanzati o il turismo.

I vantaggi di un tool digitale per la gestione finanziaria delle PMI

Immaginate la gestione finanziaria non più come un intricato labirinto di documenti e procedure manuali, ma come un percorso digitale scorrevole e intuitivo. Questo è il potenziale degli strumenti digitali per le PMI a Torino e in Piemonte. Automatizzare processi come l’emissione delle fatture o il controllo dei movimenti bancari non solo riduce significativamente il rischio di errori e il tempo impiegato, ma fornisce una visione chiara e aggiornata sulla salute finanziaria dell’impresa. Avere il controllo del flusso di cassa in tempo reale è essenziale per chi opera nei settori trainanti dell’economia piemontese – dall’eccellenza manifatturiera ai servizi innovativi, dal commercio al turismo – permettendo decisioni tempestive e informate. La digitalizzazione non solo ottimizza l’organizzazione interna, ma facilita anche la collaborazione con i professionisti fiscali, liberando energie preziose che gli imprenditori possono dedicare alla crescita e all’innovazione.

Come scegliere il piano ideale per la tua PMI a Torino e in Piemonte

Finom si propone come l’alleato digitale per semplificare le tue operazioni finanziarie quotidiane, sia che tu gestisca un’azienda manifatturiera, un’attività di servizi o intenda lavorare da casa vendendo i tuoi prodotti.

È sufficiente scegliere il piano che meglio si adatta alle tue necessità.

Se sei un freelance o una piccolissima impresa e necessiti di funzionalità di base, ti suggeriamo il piano Solo (0€/mese).

Per le attività in crescita o le PMI agli inizi, l’opzione perfetta è Start (14€/mese + IVA), un piano che offre strumenti contabili più avanzati pur mantenendo un’interfaccia semplice.

Le aziende più strutturate che desiderano l’accesso a Finom per più utenti possono optare per Premium (34€/mese + IVA), un piano che consente di accedere a tool ancora più sofisticati per la gestione finanziaria e la collaborazione in team.

Aprire un conto Finom: Semplicità e rapidità

L’apertura di un conto aziendale con Finom si completa interamente online in meno di 15 minuti. Basta fornire alcuni dati aziendali e completare il processo di verifica. Una volta approvato (generalmente in 1-3 giorni lavorativi), potrai iniziare subito a utilizzare il tuo conto.

Sicurezza e affidabilità

Finom non è una banca tradizionale, ma un’innovativa fintech con licenza di istituto di moneta elettronica, autorizzata dalla banca centrale olandese (DNB). Questo assicura sicurezza, conformità alle normative UE e affidabilità nei servizi finanziari offerti.

Conclusione

Semplifica la gestione finanziaria della tua impresa a Torino e in Piemonte con Finom. Inizia oggi stesso la tua prova gratuita e scopri tutti i vantaggi.