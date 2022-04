Focolaio di salmonella, Ovetti Kinder ritirati dal mercato in Inghilterra e Irlanda

Un ritiro a scopo precauzionale di alcuni lotti di Ovetti Kinder in Inghilterra e Irlanda. Lo annuncia la Ferrero, dopo che la notizia è stata riportata da alcuni media inglesi, che citano come fonte la Food Standards Agency (Fsa), per un “potenziale collegamento con un focolaio di salmonella”.

Gli ovetti interessati hanno scadenza compresa tra l’11 luglio e il 7 ottobre 2022 e sono stati realizzati nello stabilimento di Arlon in Belgio. Altri prodotti Ferrero non sono interessati. L’azienda “ha effettuato volontariamente questo ritiro del prodotto – puntualizza la Fsa – Stiamo lavorando a stretto contatto con loro e con le autorità competenti per identificare la causa precisa di questo focolaio”.