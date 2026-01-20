Caso Orlandi. L’Audizione di Accetti potrebbe dare una svolta? 

Cosa potrebbe emergere dalla tanto attesa e incredibilmente rimandata audizione di Marco Fassoni Accetti da parte della commissione d’inchiesta Orlandi Gregori in programma il 29 gennaio? Un personaggio che sulla vicenda di cose ne ha dette e tante, espresse anche in due memoriali. Accetti non è stato arrestato, ma solo indagato e prosciolto, nonostante nel 2013 si autoaccusò dei rapimenti di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. A parte la parentesi con il procuratore Giancarlo Capaldo, che lo prese molto sul serio, “potrebbe trattarsi di un serial killer”, è stato condannato solo per la vicenda, dai contorni misteriosi, che portò il dodicenne Josè Garromon ad essere travolto e ucciso dal Ford Transit di Accetti nella notte 20 dicembre 1983 nella pineta di Castel Porziano (molto distante, 20 km, da dove il ragazzo viveva). Per la madre del ragazzo, che continua a chiedere giustizia e indagini sul caso, si trattò di sequestro di persona. Insomma non fu una tragica fatalità.

Che Accetti sappia tante cose non è una frase generica. Certo colpisce come ci siano voluti più decenni per capire quello che si supponeva da tempo, ovvero che fu lui l’autore delle telefonate alla linea 158 del Vaticano (aperta specificatamente per il caso Orlandi, a casa dei familiari di Emanuela. Accetti che risulta il più che probabile autore degli attenzionamenti di alcune giovani. A volte è lui che indirizza gli inquirenti su personaggi “attenzionati” che, dopo decenni, si sono incredibilmente mostrati ancora timorosi e reticenti.

Per conto di chi e con chi agiva? E’evidente e più che probabile che ebbe contatti e attinenze con i rapitori e personaggi, come De Pedis, oltre che con qualche ecclesiastico. Inoltre certamente le sua capacità lo potrebbero anche aver portato ad operare in supporto a depistaggi o rivelazioni che sviavano dalla realtà dei fatti. Si tratta di un personaggio che, nel vivo della Guerra Fredda, si sarebbe anche occupato anche della prenotazione degli alberghi per Ali Agca, prima dell’attentato al Papa Wojtyla. Questo per tutelare anche se stesso, come da lui dichiarato, nonostante l’autoaccusa del 2013.

Un’audizione quanto mai attesa che potrebbe comportare importanti contributi per fare chiarezza nella intricata gigantesca matassa che è diventato il caso Orlandi.

In conclusione facciamo un cenno al dark tenebroso , per certi versi funereo, che caratterizza gran parte delle espressioni artistiche dell ex fotografo, coinvolto e presente in innumerevoli contesti collegabili al caso Orlandi, come quello di Kaetty Skerl. La diciasettenne, attivista di sinistra , strangolata nel gennaio 1984 in una vigna di Grottaferrata. Un fatto che Accetti defini una ritorsione nell’ambito della guerra tra fazioni all’ombra del Vaticano, in cui si inserisce il caso Orlandi. Nel luglio 2022 le verifiche confermarono quanto da tempo comunicato da Accetti: ovvero che la bara fosse stata trafugata, bara che non e’ stata mai più ritrovata. Insomma sono tante le cose che l’ attesa audizione potrebbe chiarire. Vero e’ passato molto tempo ma deve far riflettere come , proprio partendo da quante emerso in un’audizione, la procura di Roma abbia da poco aperto un fascicolo su una testimone dell’epoca come Laura Casagrande. La volontà di verità non si ferma se la si vuole davvero cercare.