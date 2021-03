Bellezza della pelle: dalle lumache un aiuto prezioso

La nostra pelle è spesso sottoposta a stress da agenti esterni che ne minacciano l’equilibrio e la luminosità, e un’accurata skin care può essere essenziale per mantenerla con un aspetto fresco e lucente. Fortunatamente sono molti gli strumenti che abbiamo a disposizione per proteggerla e prendercene cura, tra queste spicca Bioluma che ha basato la sua linea di prodotti su uno dei più validi alleati della bellezza della pelle: la bava di lumaca.

Una scoperta che arriva da lontano

Già nel V sec. a.C. Ippocrate, il leggendario padre della medicina, si era accorto dei benefici di questa sostanza e delle sue proprietà rigeneranti. Le stesse qualità che, negli anni ‘80, alcuni studiosi notarono negli allevatori di lumache della tribù cilena degli auracani, le cui mani restavano soffici e di ottimo aspetto nonostante la dura attività di raccolta dei molluschi. Merito, come svelarono le indagini, delle secrezioni degli animaletti che maneggiavano ogni giorno. Una scoperta che ha reso la bava di lumaca una protagonista dei progressi dell’industria dermo-cosmetica. Negli studi recenti ci sono pubblicazioni interessanti sugli effetti di alcune secrezioni di bava di lumaca.

I benefici delle formulazioni Bioluma a base di bava di lumaca

I prodotti Bioluma si basano su ricerche decennali, finalizzate allo sfruttare al meglio le proprietà naturali della bava di lumaca. Nella sua composizione si trovano infatti collagene ed elastina, acido glicolico, allantoina, vitamine e aminoacidi, preziosi ingredienti che conferiscono alle formule numerose proprietà rigeneranti, tonificanti, leviganti, antiossidanti e non solo.

Questo rende la linea alla bava di lumaca un valido alleato per mantenere idratata la pelle, aiutare a contrastarne secchezza cutanea, e come coadiuvante nel trattamento cosmetico anti-age.

Una scelta che rispetta le lumache

Tutti i prodotti Bioluma sono ricchi della bava di lumache Helix Aspersa Muller, allevate a scopo cosmetico in allevamenti all’aperto, lontani dall’inquinamento e immersi nel verde, i piccoli molluschi conducono il loro intero ciclo di vita senza che gli manchino cure e nutrimento. Le loro secrezioni vengono estratte a mano, facendo attenzione a che nessuna lumaca subisca danni o maltrattamenti durante l’operazione. Un rispetto per l’ambiente che si ritrova nella predilezione per gli ingredienti di origine naturale di tutti i cosmetici della ditta Bioluma, formulati in laboratori 100% italiani.

Una linea completa per viso, corpo e capelli

La linea di prodotti Bioluma è dermatologicamente testata e presenta soluzioni per ogni tipo di pelle, indicate sia per le donne che per gli uomini.

Le creme viso Bioluma contribuiscono all’idratazione, nutrimento e mantenimento dell’equilibrio della cute, aiutando a combatterne impurità e secchezza. Ricche di bava di lumaca, acido ialuronico, allantoina ed elastina, sono coadiuvanti nella protezione della pelle dagli agenti atmosferici, nonché al trattamento cosmetico antietà.

Per le pelli più mature sono molto apprezzati il gel e il siero viso Bioluma, nutrienti e tonificanti, ideali anche per la cute grassa o mista grazie alla texture leggera, delicata e di rapido assorbimento.



Le pelli secche troveranno invece più indicata la crema viso, per una idratazione di lunga durata, soprattutto se saranno state abbinate sul volto alcune gocce di bava di lumaca pura.

La crema contorno occhi con bava di lumaca con acido ialuronico, vitamina E e olio di argan aiuta a mantenere fresca e idratata una delle zone più delicate del viso, contrastando la comparsa dei segni grazie alla sua azione idratante, nutriente e rigenerante.

Tonicità ed elasticità per la pelle di tutto il corpo sono tra i motivi per cui si sceglie la crema corpo Bioluma, con azione idratante e nutriente, apprezzata per combattere la secchezza della cute e non solo.

Non vanno infine dimenticati i prodotti per la cura della capigliatura. Lo shampoo Bioluma, grazie alla formula con bava di lumaca, zinco e cheratina, svolge un’azione di detergenza delicata e quotidiana, lasciando i capelli lucidi, idratati e morbidi. E in caso la chioma sia spenta e sfibrata, è possibile restituirle forza e lucentezza applicando dopo il lavaggio la maschera capelli alla bava di lumaca, a cui sono stati aggiunti cheratina, olio di albicocca e teatree oil per una azione idratante, nutriente, condizionante, lisciante e rivitalizzante.