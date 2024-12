Aprire un’impresa di pulizie: consigli per avere successo

Aprire un’impresa di pulizie è una scelta che, nel momento in cui si decide di lanciare un business e mettersi in proprio, può avere diversi vantaggi.

Queste realtà rispondono a diverse esigenze, da quella di ottimizzare il tempo nel momento in cui si hanno tanti impegni da gestire tra famiglia e lavoro alla comprensibile necessità di igienizzare e sanificare ambienti lavorativi come uffici o negozi.

Dallo scoppio dell’emergenza sanitaria del Covid, si sono moltiplicate le realtà del settore, motivo per cui è naturale, nel momento in cui ci si approccia al business, chiedersi come avere successo e distinguersi dai competitor. Nelle prossime righe, passiamo in rassegna alcuni consigli pratici utili al proposito!

Prodotti di qualità

La base per un’impresa di pulizie di successo è l’utilizzo di prodotti di alta qualità. I detergenti professionali Ecolab , marchio sinonimo, ormai da anni, di eccellenza quando si parla di igienizzazione professionale, sono un’ottima scelta.

Il brand, oltre ai detergenti veri e propri, mette a disposizione anche soluzioni per ottimizzare il loro utilizzo, come per esempio i sistemi per la diluizione.

Chiarezza sul target

Un altro pilastro per avere successo con la propria impresa di pulizia è chiarire molto bene il target al quale si ha intenzione di rivolgersi. Troppo spesso, infatti, chi si lancia nel settore dà vita a realtà che parlano a tutti, dai proprietari di grandi uffici, ai supermercati, ai privati.

Mai come oggi, quando si ha un business è necessario targettizzare in maniera pressoché chirurgica, perseguendo l’eccellenza nel soddisfare le esigenze di un determinato pubblico.

L’importanza dei colori

La scelta mirata dei colori per la propria comunicazione è di massima importanza quando si vuole portare al successo un’impresa di pulizie. Il gusto personale fa da padrone, ma non bisogna dimenticare l’esistenza di alcune cromie che, più di altre, si prestano bene a raccontare le realtà del settore.

Tra queste è possibile chiamare in causa il verde, che esalta concetti come il pulito e il rispetto della natura, e il blu.

Il potere del customer care

Lavorare per portare al successo un’impresa di pulizie vuol dire, per forza di cose, implementare al massimo la qualità del customer care.

Filtrare le richieste dei potenziali clienti e interpretare le loro esigenze in maniera immediata è un aspetto cruciale per portare a casa nuovi appalti.

Case history in bella vista

Il settore delle pulizie civili e industriali è uno di quelli che meglio si prestano a mostrare le case history del proprio lavoro. Crea una sezione ad hoc sempre consultabile sul sito e non dimenticarti di richiamarle anche sui social, in particolare su Instagram.

Altro consiglio che fa la differenza? Creare, sempre sul sito ufficiale, un’area dedicata alle testimonianze video degli ex clienti. Nulla come la voce diretta di chi ha provato un servizio così importante è in grado di raccontare il lavoro di un’impresa di pulizie.

Punta sulla SEO locale

La SEO locale è importantissima da ottimizzare nel momento in cui si vuole avere successo con un’impresa di pulizie. Rivolgersi a un esperto del settore è sempre la scelta migliore. In ogni caso, è utile capire, in generale, come muoversi.

Si possono creare dei testi esplicativi del servizio richiamando le località dove si ha intenzione di intercettare clienti.

Altro consiglio importante prevede il fatto di compilare la scheda Google My Business, fra i primi contenuti che chi cerca online un business si trova davanti.

Specifica bene gli orari di apertura e di chiusura degli uffici e metti in primo piano foto del prima e dopo dei lavori.

Non dimenticare, quando decidi di proporle, di mettere in primo piano, sempre sulla scheda Google My Business, eventuali promozioni (richiamale anche nella newsletter, altro canale fondamentale per distinguersi dai competitor del settore e comunicare con impatto).