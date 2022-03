Al Matteotti chiude domenica la rassegna teatrale dialettale

La Rassegna teatrale in lingua piemontese di Moncalieri chiude in bellezza domenica, 20 marzo, con “Sun finì an t la bagna caussà e vestì”, commedia in due atti di Camillo Vittici adattata in piemontese da Guglielmo Casagrande. L’appuntamento è con gli attori della compagnia J’Amis del Borg sul palco del Matteotti domenica pomeriggio alle ore 15,30. In una casa di riposo per anziani il Nando crede di essere ancora il galletto della compagnia. Una ragazza straniera chiede ad un’assistente di trovarle un vecchietto disposto a sposarla per ottenere il permesso di residenza italiana, trovando proprio lui, il Nando, inconsapevole dell’imbroglio, disposto ad aiutarla. La rassegna è curata dalle compagnie moncalieresi Gruppo Amici di San Pietro, Siparietto di San Matteo e J’Amis del Borg, con il patrocinio della Città di Moncalieri e il sostegno della Pro Loco Moncalieri.

“La nostra rassegna della commedia in lingua piemontese al Matteotti è da 33 anni uno degli appuntamenti fissi più amatianche ben oltre i confini di Moncalieri – commenta soddisfatta l’assessore alla Cultura Laura Pompeo – Ed è un’iniziativa che sosteniamo convintamente, nell’ottica di valorizzare quel che Moncalieri ha di peculiare, gli echi più profondi e caratterizzanti della sua storia. Ben lungi dal rimanere ancorati al passato, l’obiettivo è prima di tutto far vivere e diffondere, grazie all’intenso, metodico lavoro di rete con le compagnie del territorio, quanto c’è di più vivo nella cultura e nell’identità moncalierese”.

Abbonamento a 8 spettacoli: € 50,00

Biglietto singolo: € 8,00 (ridotto per under 12: € 6,00)

Info e prenotazioni: tel. 328.6894390 dalle ore 15,30 alle 19 Mail: annafalconieri50@gmail.com

