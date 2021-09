5 modi in cui Cardano (ADA) sta rivoluzionando le piattaforme blockchain tradizionali

Cardano è una piattaforma blockchain che sta rivoluzionando il modo in cui vengono utilizzate le blockchain. Ha il potenziale per essere la prima piattaforma dApp.

1. L’algoritmo Proof-of-Stake di ADA rende le transazioni più sicure e scalabili

2. Il suo meccanismo di consenso unico impedisce a qualsiasi gruppo di controllare la rete

3. La filosofia di Cardano gli permette di rimanere flessibile anche se cresce in popolarità

4. Cardano ha diverse funzionalità che non si trovano in altre piattaforme blockchain, come la privacy, la scalabilità e l’interoperabilità

5. Cardano ha già attratto investitori come Goldman Sachs e JP Morgan

Introduzione: Cos’è Cardano?

La criptovaluta Cardano (ADA) ha il potenziale per essere la prossima grande criptovaluta. A differenza di altre criptovalute, non è solo una valuta digitale. È una piattaforma blockchain innovativa che verrà utilizzata per sviluppare applicazioni decentralizzate.

Cardano è una piattaforma blockchain che integra molte funzionalità per l’interoperabilità, la scalabilità e la sostenibilità nella tecnologia blockchain. La moneta è supportata anche dalla criptovaluta Ada che è la valuta nativa del progetto.

Cardano è stato lanciato a settembre 2017 dopo aver raccolto $ 62 milioni nella sua offerta iniziale di monete (ICO). Il suo fondatore Charles Hoskinson lo ha sviluppato insieme a Input Output Hong Kong ed Emurgo.

Differenze tra Cardano, Bitcoin ed Ethereum

Cardano è una piattaforma di contratto intelligente progettata per essere più user-friendly e scalabile di Ethereum.

Bitcoin è una criptovaluta che è stata la prima applicazione della tecnologia blockchain. È stato ampiamente utilizzato per i pagamenti e l’archiviazione di denaro in formato digitale.

Ethereum è una “piattaforma di elaborazione globale” che esegue contratti intelligenti sulla sua blockchain e consente agli sviluppatori di creare applicazioni decentralizzate.

Cardano è stato progettato da zero pensando alla sicurezza tenendo conto delle lezioni apprese da progetti precedenti, come Ethereum, incorporando anche nuovi paradigmi come il linguaggio del codice Haskell e l’algoritmo di consenso Proof of Stake.

Cardano: come può aiutare la blockchain a diventare mainstream?

Cardano è un progetto pubblico decentralizzato di blockchain e criptovaluta. Il progetto è stato avviato da Charles Hoskinson, il co-fondatore di Ethereum. Il progetto mira a creare un sistema finanziario globale e decentralizzato che sarà libero da qualsiasi autorità centrale.

Cardano è una nuova criptovaluta con un grande potenziale, motivo per cui è stata una delle criptovalute più performanti di quest’anno.

Con Cardano in grado di elaborare migliaia di transazioni al secondo, il team dietro questa moneta ha grandi progetti per il suo futuro.

Le monete possono essere scambiate con altre criptovalute come Ethereum, Bitcoin, Litecoin e Ripple.

Come si guadagna con Cardano (ADA)? 5 modi per investire

Poiché Cardano (ADA) è una piattaforma blockchain open source per contratti intelligenti, è diventata più popolare tra gli investitori.

Cardano (ADA) ha una visione a lungo termine che realizzerà trasformando l’industria blockchain con le sue caratteristiche uniche, incluso il supporto per più linguaggi di programmazione, un sistema di governance decentralizzato e un’architettura di rete multilivello.