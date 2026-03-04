5 mete italiane per una vacanza al mare in famiglia

L’estate, per molte famiglie, comincia sempre allo stesso modo: la ricerca di un posto dove i bambini possano muoversi liberi, il mare sia di qualità e i genitori riescano, almeno per qualche giorno, a rallentare. L’Italia continua a offrire soluzioni diverse tra loro, spesso distanti poche ore di viaggio ma con atmosfere completamente opposte.

Ecco 5 destinazioni che, stagione dopo stagione, restano tra le più scelte dalle famiglie.

Calabria

Negli ultimi anni la Calabria è tornata al centro delle opzioni estive delle famiglie italiane. Non è solo una questione di prezzi spesso più accessibili rispetto ad altre regioni costiere.

La costa tirrenica, da Tropea fino a Capo Vaticano, alterna sabbia chiara e scogliere basse. L’acqua degrada lentamente, dettaglio che per chi viaggia con bambini fa la differenza. Sul versante ionico, invece, le spiagge diventano lunghe e dorate, perfette per chi cerca stabilimenti attrezzati e passeggiate serali.

Negli ultimi anni si è ampliata anche l’offerta dei villaggi turistici e delle strutture family-friendly, con animazione e servizi dedicati ai più piccoli. Per chi sta valutando questa soluzione, a questo link trovi il catalogo dei villaggi in Calabria di www.adonde.it , utile per orientarsi tra le diverse zone della regione senza perdere tempo.

Toscana

La Toscana balneare continua a funzionare perché riesce a mettere insieme più esigenze senza forzature. Le famiglie trovano spiagge organizzate, pinete fresche dove rifugiarsi nelle ore calde e centri abitati che restano vivi.

La Versilia è la scelta più classica: stabilimenti ordinati, fondali bassi, piste ciclabili. Forte dei Marmi e Marina di Pietrasanta restano nomi forti, ma negli ultimi anni cresce l’interesse per località leggermente meno affollate, come Castiglione della Pescaia o Marina di Grosseto, dove il ritmo cambia e i prezzi diventano più gestibili. Le spiagge perfette per famiglie con bambini in Toscana sono davvero tantissime, così da poter spaziare dalle isole alla costa.

Veneto

Jesolo, Caorle, Bibione: nomi storici del turismo familiare italiano che continuano a reggere il confronto con destinazioni più trendy. Le spiagge sono larghe, sabbiose, ordinate. Il mare basso per decine di metri permette ai più piccoli di giocare in sicurezza, mentre i genitori possono rilassarsi con meno preoccupazioni.

Puglia

La Puglia ha smesso da tempo di essere una destinazione di nicchia. Il Salento, soprattutto, continua ad attirare famiglie grazie alle sue spiagge sabbiose e all’acqua trasparente che ricorda scenari molto più lontani.

Punta Prosciutto, Torre Lapillo, Pescoluse (la cosiddetta “Maldive del Salento”) offrono fondali bassi e sabbia fine, ideali per i bambini. Ma non c’è solo il mare: i centri storici diventano protagonisti la sera, con mercatini, feste locali e ristoranti informali dove cenare senza rigidità.

I mesi di giugno e settembre stanno diventando sempre più richiesti proprio dalle famiglie, che evitano il picco di agosto trovando temperature più miti e spiagge vivibili. Una scelta pratica, oltre che economica.

Liguria

La Liguria non regala grandi distese di sabbia, eppure resta una delle mete preferite per le vacanze familiari brevi. Il motivo è semplice: tutto è vicino. Mare, passeggiata, gelateria, appartamento. Si dimentica l’auto per giorni.

Località come Finale Ligure e Alassio offrono spiagge attrezzate e centri vivaci ma gestibili. Le distanze ridotte aiutano soprattutto chi viaggia con bambini piccoli, evitando spostamenti lunghi sotto il sole. Le spiagge sono spesso più raccolte rispetto ad altre regioni, ma proprio questa dimensione crea un senso di familiarità.