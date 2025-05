I civici al lavoro per Alleanza per il Piemonte. Pino De Michele: “Costruire subito una chiara offerta politica”

Un serrato e concreto confronto per costituire e organizzare una rete di associazioni e liste civiche, con un programma condiviso, per dar forza al progetto politico Alleanza per il Piemonte. E’ questo l’obiettivo dell’incontro in programma mercoledì 21 maggio dalle 18.30, presso l’ormai tradizionale e ospitale ritrovo “La locanda sul Po”, (Via Porro 21/a), promosso dall’instancabile tessitore del centrosinistra piemontese Pino De Michele, con i soci di quel vivace e attivo laboratorio di idee rappresentato da Alleanza dei Democratici. “Occorre costruire subito una chiara offerta politica” è il messaggio di De Michele.

All’incontro saranno presenti protagonisti civici che hanno avuto un ruolo determinante nel successo del centrosinistra torinese. Tra questi le sindache Giulia Guazzora (San Mauro torinese), Elena Piastra (Settimo torinese) e gli assessori comunali Francesco Tresso (presidente lista civica Torino Domani), Paolo Chiavarino ed Elena Apollonio, eletti nella lista civica per Lo Russo.

La serata prevede, dalle 18,30 alle 20, 15, un confronto programmatico tra i soci di Alleanza dei Democratici e le associazioni civiche, moderato da Maria Grazia Cavallo e Elisabetta Malagoli.

L’obiettivo è quello di arrivare ad una sintesi che costituisca la base di una offerta politica vincente, espressione dei bisogni dei cittadini, che, nel rispetto di tutte le specificità e sensibilità, si ritrovi nei valori democratici e liberali dell’ampia area progressista.

L’incontro programmatico è articolato su tre comparti. Su Pari Opportunità, integrazione e sicurezza, si confronteranno Elena Apollonio (Demos), Antonino Lo Grasso, Caterina Manzi. Su Ambiente e ambientali e transizione dialogheranno Bruno Lanfranco, Claudia De Cicco, Fiorenzo Ferlaino.

Su questioni economiche, sviluppo e lavoro ci saranno le analisi e le proposte di Marco Cavoletto e Giuseppe Davicino. Ovviamente nel dibattito ci sarà spazio per altri temi importanti come sanità, scuola, trasporti.

Come di consueto gli incontri coinvolgeranno diversi rappresentanti delle espressioni liberal democratiche, tra i quali Cristina Peddis della segreteria provinciale di Azione, Davide Neku, segretario cittadino di Italia Viva e Aglieri Rinarelli per i liberal democratici.

Dopo le 20, 30 i vari rappresentanti delle liste civiche affronteranno nodi politici legati alla costituzione di una rete che, ovviamente, guarderà anche ai prossimi appuntamenti elettorali.

Da sottolineare come la galassia di associazioni e esperienze di base emergenti, veda coinvolti molti giovani (Volt) che vogliono, con il loro entusiasmo , dire la loro impegnandosi concretamente sul piano sociale e politico, in un momento chiave per il futuro del nostro territorio. Una fase in cui, specie a sinistra, si registra da troppo tempo una partecipazione politica in cui dominano i capelli bianchi. Un fatto che documenta la vivacità di queste realtà civiche e associative che, a vario titolo, amano proporre e impegnarsi per costruire,e non solo per criticare aprioristicamente. In tal senso un cenno va al movimento riformatore Adler.

Ricordiamo come le realtà in rete che si ritrovano in Alleanza civica per il Piemonte, pur mantenendo la piena libertà operativa sul territorio, costituiranno piattaforme comuni e un coordinamento per sviluppare sinergie per qualificare gli interventi sul territorio

Tra i vari punti d’intervento I civici sono fermamente impegnati nella costituzione degli Stati Uniti d’Europa, pur sottolineando l’unicità e la ricchezza culturale del nostro paese, con la ferma convinzione che per affrontare le sfide e i cambiamenti del futuro sia fondamentale consolidare in modo deciso il sogno di Alcide De Gasperi e Altiero Spinelli di un’Europa libera e unita. Questo in un Paese in cui alcune forze di governo non sembrano proprio orientate e contrastano quel manifesto e quel percorso europeista avviato a Ventotene nel 1941, da tre uomini in esilio (Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni).