Il video hard della maestra d’asilo da revenge porn a motivo di licenziamento

Aveva inviato foto e video hard al fidanzato che frequentava da pochi mesi. E non avrebbe mai immaginato che, alla fine della relazione, ciò diventasse non solo oggetto di revenge porn ma anche motivo di licenziamento.

È quanto capitato a una maestra d’asilo di un comune del torinese che ora ha deciso di fare causa per quanto accaduto. Infatti, come detto, alla fine della frequentazione con un ragazzo quest’ultimo fa girare nella sua chat di calcetto le immagini della ex. Ma tra i calciatori di Whatsapp vi è anche il padre di un bimbo che frequenta l’asilo. Mostrate le immagini alla moglie quest’ultima riconosce subito la maestra e condivide i filmati hard con altre mamme. Poi va direttamente dall’educatrice e la minaccia di dire tutto in giro se le non starà zitta. Intanto però foto e video continuano a correre nelle chat e arrivano anche alla direttrice dell’asilo che decide di licenziare la maestra promettendole anche che non avrebbe trovato più lavoro.

Come detto la donna ha portato tutto in tribunale, difesa dall’avvocato Domenico Frangipane. Mentre per la causa di lavoro si è arrivato a un accordo, la dirigente e la mamma dovranno rispondere dell’accusa di diffamazione. Mentre l’ex fidanzato ha presentato richiesta di messa in prova e dovrà fare un anno di servizi socialmente utili e risarcire i danni.