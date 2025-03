Il rally delle criptovalute svanisce subito dopo l’annuncio di Trump

Nonostante le nuove promesse divulgate tramite i canali social del presidente degli USA Donald Trump, il rally di lunedì, che ha visto coinvolte le criptovalute, è svanito in un paio di ore.

Solo domenica, infatti, Trump, servendosi del social media Truth Social , aveva divulgato la notizia che la nuova riserva degli Stati Uniti avrebbe incluso ben cinque criptovalute . Tra queste, oltre il bitcoin (BTC), sono state citate anche ether (ETH), XRP (XRP), solana (SOL) e cardano (ADA).

Nonostante la notizia di una riserva strategica costituita da asset digitali non sia nuova, domenica per la prima volta sono stati annunciati i nomi di quelle che sarebbero state le criptovalute coinvolte.

La divulgazione della notizia ha avuto come conseguenza immediata quella di far salire il valore di questi asset digitali alle stelle, invertendo l’andamento negativo delle ultime settimane, che ha visto, tra le altre cose, il peggiore risultato del bitcoin dal 2022. Tuttavia, già dal pomeriggio di lunedì, quindi a distanza di sole poche ore, il rally si è completamente arrestato. Un esempio concreto possiamo vederlo dal prezzo del Bitcoin che, subito dopo l’annuncio del presidente aveva fatto un balzo tale da superare i 94.000 $, per poi crollare in maniera drastica in meno di 24 ore dopo, scendendo del 9% sotto gli 86.000 $.

Da questi dati si evince che la più grande criptovaluta al mondo si trova a dover fare i conti con una perdita del 21%, rispetto al suo massimo storico di oltre $ 109.000 registrato durante la giornata di insediamento di Trump, avvenuta nel mese di gennaio. Anche ether (ETH), la seconda criptovaluta più grande al mondo, ha visto un calo superiore al 15% nelle ultime 24 ore, mentre XRP (XRP) e la moneta ADA di Cardano (ADA) sono tutte e due con un meno 17%. Ma c’è chi ha fatto di peggio; Solana (SOL), infatti, è scesa del 18%.

La volontà da parte del presidente di creare una riserva strategica rappresenta una tra le maggiori promesse politiche fatte in questo ultimo periodo, soprattutto se consideriamo il fatto che Trump si sia servito di questa idea anche durante la propria campagna elettorale dello scorso anno, con la promessa di trasformare gli Stati Uniti nella capitale mondiale delle criptovalute. Infatti, subito dopo l’insediamento a gennaio, il presidente ha firmato un ordine esecutivo legato agli asset così da dare vita ad un gruppo di lavoro presidenziale dedicato esclusivamente a questo settore. Lo scopo del gruppo sarebbe stato quello di prendere in seria considerazione la potenziale creazione e il mantenimento di una riserva nazionale di risorse digitali. Oltre a ciò, Donald Trump aveva fatto presente che, tra gli obiettivi del gruppo, vi sarebbe anche stato quello di proporre una serie di criteri con l’intento di stabilire una riserva, derivata da tutte quelle criptovalute sequestrate legalmente dal governo federale attraverso i suoi sforzi di applicazione della legge.

Il fatto che durante l’annuncio siano state prese in considerazione ben 5 diverse criptovalute, è il chiaro segnale della volontà di spingere anche altri asset che attualmente non godono dello stesso supporto a Wall Street, diversamente dal bitcoin o ether.

Dal momento che non sono ancora state divulgate informazioni chiare su come tutto ciò dovrà funzionare, né, si sa per certo, se sarà necessario un atto da parte del Congresso, gli investitori sono in attesa di ascoltare possibili ulteriori dettagli che Trump potrebbe decidere di divulgare questo venerdì durante un summit dedicato alle criptovalute.

Nel caso in cui il Congresso dovesse essere chiamato a dare la propria approvazione, farebbe riferimento ad un programma di acquisto di criptovalute del governo degli Stati Uniti discusso dalla senatrice Cynthia Lummis e basato su certificati degli anni ’70 per le riserve auree. Secondo Lummis lo scopo di possedere una riserva strategica è quello di acquistare o convertire asset correnti in bitcoin per poi detenerli. Questo meccanismo elimina la volatilità a breve termine dall’equazione e permette di considerare questa riserva come un asset strategico a lungo termine.

Tuttavia, nonostante la promessa fatta dal presidente Donald Trump abbia, in un primo momento, suscitato un enorme entusiasmo nel mercato delle criptovalute, pare che l’effetto positivo non sia durato a lungo. Probabilmente ciò è stato causato dal fatto che la volatilità, che caratterizza questo particolare settore del mercato, resta una sfida significativa che gli investitori non sono ancora sicuri di voler cogliere. Dell’altra parte, la possibilità di avere una riserva strategica di criptovalute potrebbe rappresentare un’importante evoluzione nel modo in cui i governi gestiscono gli asset digitali. Allo stato attuale, però, restano ancora troppe domande in sospeso, specie su come questa riserva verrebbe implementata e gestita.

È possibile che il summit sulle criptovalute di questo venerdì aiuterà a fornire maggiori dettagli su quelle che saranno le intenzioni dell’amministrazione Trump e sul potenziale impatto della riserva strategica sulle criptovalute e sul sistema finanziario globale. Fino ad allora sembra che gli investitori abbiano deciso di mantenersi cauti.