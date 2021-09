Il Banksy torinese Andrea Villa a colloquio con Lo Russo

Volto coperto dalla maschera nera come di consueto, così Andrea Villa conosciuto come il Banksy Torinese ha incontrato il candidato sindaco del centrosinistra Stefano Lo Russo.

E’ accaduto al Valentino dove Lo Russo si trovava oggi con l’ormai consueta sedia pieghevole che posa nei vari mercati e parchi della città per confrontarsi con i torinesi.

“Ho parlato – spiega Villa – di arte e di città con Stefano Lo Russo Un tema a me caro è lo scarso investimento che la sinistra fa per la propria immagine. Salvini ha vinto perché sapeva porsi con il popolo, lacuna molto forte da parte della sinistra italiana. Mi sono anche chiesto perché la sinistra dribbla temi come la cannabis legale e l’eutanasia”.

Villa anche oggi ha indossato felpa con cappuccio e la sua maschera che, ricorda, “è il riflesso di come è la società, per questo è uno specchio. Ora sono curioso di vedere come sarò specchiato pubblicamente in questo dibattito. La realtà è sempre un riflesso, e il riflesso non è mai uguale al reale”.