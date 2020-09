Europa che scuote con i regolamenti di cripto-valuta

Stati europei come la Germania, la Francia, l’Italia, la Spagna e i Paesi Bassi hanno adottato misure per la regolamentazione della criptovaluta. Secondo la Reuters, questi cinque paesi hanno annunciato di aver approvato il progetto di legge sulla criptodenaro preparato dalla Commissione Europea.

Abbiamo condiviso una notizia dell’ultimo minuto ieri e abbiamo accennato al fatto che la Commissione europea sta preparando un nuovo disegno di legge per le valute criptate. Germania, Francia, Italia, Spagna e Paesi Bassi hanno annunciato oggi di sostenere il progetto di legge con una dichiarazione in merito.

- Advertisement -

Il sostegno di cinque giganti europei

- Advertisement -

Questi cinque paesi, secondo Reuters, vogliono limitare l’uso delle valute crittografiche che noi chiamiamo stablecoins, che sono fissate a un certo asset. Germania, Francia, Italia, Spagna e Paesi Bassi; Egli vuole che l’uso delle monete fisse in tutto il continente sia vietato in attesa di definizioni e regolamenti legali.

Leggere: Iscriviti Con FXORO Per Il Trading Sicuro

Tali paesi europei non vogliono che i progetti di criptovalute danneggino la stabilità finanziaria all’interno del continente. Nell’annuncio congiunto pubblicato da questi cinque paesi, si afferma che i progetti di monete fisse in questione possono avere effetti negativi sulle politiche monetarie e questo rischio dovrebbe essere eliminato.

I paesi europei in questione vogliono anche che ogni progetto di moneta fissa sia fissato ad un rapporto di uno a uno con una valuta fiat. La cosa importante in questo caso è che la valuta nominale in questione sia l’euro o un’altra valuta utilizzata all’interno dell’UE. Germania, Francia, Italia, Spagna e Paesi Bassi; Egli non vuole che una moneta che non è di competenza dell’Unione Europea venga utilizzata entro i confini dell’Europa.

Avvertimento Dalla Francia

La Banca di Francia, la banca centrale della Francia, ha emesso oggi un chiaro avvertimento contro l’uso di fixedcoin. Il presidente della Banca di Francia François Villeroy de Galhau ha messo in guardia i paesi europei contro le monete fisse alla conferenza della Bundesbank a cui ha partecipato oggi.

Villeroy de Galhau ha detto che le imprese private in Europa possono sviluppare la loro “infrastruttura finanziaria”. Qui, il presidente della Banca di Francia, indicando in particolare le grandi aziende tecnologiche (come Facebook), ha sottolineato che l’Europa dovrebbe mantenere il controllo. Il Presidente della Banca di Francia ritiene che la sovranità finanziaria dell’Europa potrebbe essere danneggiata se non vengono prese misure appropriate.

Leggere: Bitcoin – metodo di pagamento preferito in Africa

Inoltre Villeroy de Galhau, che a questo punto ha anche condiviso una nota sulle monete digitali della banca centrale, ha sottolineato che l’Europa “non ha il lusso di rimanere indietro rispetto ai suoi concorrenti” in CBDC. Con questa dichiarazione, il capo della banca centrale francese ha incoraggiato l’Europa a lavorare sull’euro digitale. Ecco un estratto del discorso della banca centrale francese:

“Come Banca Centrale Europea, possiamo decidere di sviluppare la nostra moneta digitale. Permettetemi di chiarire questo punto: non possiamo rimanere indietro sulla moneta digitale della banca centrale. Possiamo sviluppare una moneta digitale da utilizzare a fini commerciali per aumentare la partecipazione finanziaria dei nostri cittadini. Questa moneta digitale può essere particolarmente utile nei paesi in cui l’uso del contante è in calo“.