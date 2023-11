Conoscere La Criptovaluta: Qual è Stata La Prima Criptovaluta e Chi L’ha Creata?

Bitcoin (BTC) è la criptovaluta più grande e conosciuta, ma non è stato il primo tentativo di creare una valuta digitale e decentralizzata. Le versioni precedenti della criptovaluta esistevano ben più di un decennio prima che le prime righe di codice di Bitcoin fossero scritte nel 2009.

Al crittografo e scienziato informatico David Chaum viene spesso attribuito il merito di aver gettato le basi intellettuali e tecnologiche per Bitcoin.

Chaum è stato il pioniere del protocollo della “firma accecante” come metodo per crittografare informazioni e dati. Nel 1995 ha creato la società di moneta elettronica DigiCash, che ha utilizzato la sua formula di protezione della privacy per creare una delle prime forme di denaro digitale.

Presto ne seguirono altri. Lo scienziato informatico Nick Szabo ha creato il predecessore di Bitcoin Bit Gold, una valuta decentralizzata con un proprio meccanismo di consenso proof-of-work.

Lo sviluppatore Wei Day ha creato B-money, un tentativo simile di creare una rete monetaria privata e decentralizzata. Alla fine, questi sforzi non sono riusciti a guadagnare terreno. Ma stabiliscono il modello per come potrebbe apparire una valuta digitale.

Gli sforzi degli anni ’90 per creare denaro digitale hanno avuto luogo in un contesto in cui Internet entrava nelle case delle persone e la tecnologia si incorporava nel tessuto della vita quotidiana.

I primi sostenitori delle valute digitali, e più in generale della crittografia e delle tecnologie di miglioramento della privacy come strumenti di cambiamento politico, erano conosciuti come Cypherpunks. Hanno gettato le basi per l’emergere di Bitcoin un decennio dopo.

Emerge Bitcoin

Quando le persone sentono “criptovaluta”, pensano a Bitcoin (BTC). E se c’è una criptovaluta su cui riflettere, è Bitcoin. Essendo la più grande criptovaluta con una capitalizzazione di mercato di circa 700 miliardi (al momento in cui scrivo), Bitcoin è quello che molti dei suoi più ferventi entusiasti chiamano Il nonno delle risorse digitali.

Bitcoin, a differenza dei suoi imitatori e concorrenti, è iniziato nell’oscurità nel 2008, quando il nome di dominio bitcoin.org è stato registrato online con poca clamore.

Un breve “white paper” intitolato “Bitcoin: un sistema di cassa elettronico peer-to-peer” è stato quindi distribuito a una mailing list di crittografia. (Quel documento originale è disponibile online).

Poi, nel gennaio 2009, furono scritte le prime righe del codice di Bitcoin.

Chi ha creato Bitcoin?

Satoshi Nakamoto, lo pseudonimo creatore di Bitcoin e autore del suo white paper, ha invitato altri tecnologi e appassionati di crittografia a contribuire al nascente progetto di criptovaluta. Ben presto, però, Nakamoto scomparve dal progetto.

Ad oggi la vera identità di Nakamoto è sconosciuta. Privo di una figura centrale o di un direttore, Bitcoin è diventato il progetto decentralizzato che Nakamoto aveva inizialmente immaginato.

L’algoritmo di prova del lavoro di Bitcoin ha incoraggiato i primi devoti a estrarre bitcoin dai loro computer. Questi primi investitori contribuirono a proteggere la rete Bitcoin, evangelizzarono a favore della criptovaluta e accumularono monete appena coniate.

Ben presto, ricchi investitori come i gemelli Winklevoss iniziarono a spendere milioni di dollari in Bitcoin, in una scommessa a lungo termine sulla nascente valuta digitale. Nel giro di pochi anni dalla sua creazione, Bitcoin aveva attratto una comunità globale appassionata.

Come è cresciuto il Bitcoin?

La prima transazione commerciale utilizzando Bitcoin è avvenuta il 22 maggio 2010, quando lo sviluppatore e primo appassionato di Bitcoin Laszlo Hanyecz ha acquistato due pizze per 10.000 Bitcoin.

Oggi l’acquisto della pizza da parte di Hanyecz varrebbe 350 milioni di dollari. Per tutto il 2011, Bitcoin ha continuato ad attrarre nuovi investitori, minatori e appassionati. Il suo prezzo aumentò lentamente, da pochi centesimi a dollari, a decine di dollari.

Nel 2012 è stata creata la Bitcoin Foundation per contribuire a standardizzare lo sviluppo di Bitcoin e aumentarne l’adozione.

Man mano che la sua base di fan cresceva, Bitcoin ha suscitato anche polemiche. Venditori e acquirenti del bazar della droga online Silk Road utilizzavano Bitcoin come metodo di pagamento; l’ assenza di tracce della criptovaluta ne ha fatto un utile mezzo di scambio per facilitare le transazioni illegali.

Quando il creatore di Silk Road Ross Ulbricht fu arrestato nel 2013, seguì un torrente di titoli negativi per Bitcoin. Poi, nel 2014, Mt. Gox, il più grande scambio di Bitcoin, è stato violato, sollevando dubbi sulla capacità degli investitori di detenere Bitcoin in modo sicuro.

Ma l’attenzione indesiderata ha attirato anche nuovi investitori, che hanno fatto salire il prezzo del Bitcoin. Dopo aver iniziato il 2013 a circa 13 dollari, il prezzo era salito a 770 dollari all’inizio del 2014. Il prezzo del Bitcoin ha continuato a oscillare intorno alla metà delle centinaia fino alla fine del 2017, quando il suo prezzo è esploso a quasi 20.000 dollari in un’euforica corsa di attenzione e di popolarità da parte del Metastream.

Da li il resto è storia.