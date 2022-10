Come effettuare un deposito e un prelievo in un casinò crittografico?

Il mondo della finanza online ha cambiato profondamente volto negli ultimi dieci anni circa. Uno dei protagonisti di questo cambiamento così unico nel suo genere è sicuramente il mondo delle criptovalute. Salite alla ribalta ormai da diversi anni, ancora oggi molte persone si chiedono cosa siano e a cosa servono esattamente. Spiegarlo è in realtà molto semplice, queste sono infatti valute esclusivamente virtuali basate sulla crittografia, che con il tempo hanno raggiunto un valore talvolta spropositato.

Queste valute prima erano viste solo come una moda, poi in diversi contesti è iniziato il loro utilizzo anche in modo continuativo e proficuo. Uno degli ambiti più aperti alle criptovalute sono i casinò online , un luogo dove tentare la propria fortuna e magari riuscire a vincere qualcosina.

In questo breve articolo vedremo come effettuare un deposito e un prelievo su un casinò crittografico, quali sono le criptovalute più accettate e quali sono i vantaggi di usare questo metodo di pagamento.

Come si effettua un deposito o prelievo

Effettuare un deposito o prelievo con un portafoglio di criptovalute non è differente da usare altri metodi di pagamento. La prima cosa che dovrai fare è controllare che le criptovalute siano accettate o meno e poi procedere così:

Seleziona la voce “deposito” o “prelievo” sul tuo sito di riferimento;

Seleziona il metodo di pagamento che preferisci;

Inserisci l’importo che vuoi depositare;

Infine autorizzare il pagamento dal tuo portafoglio di criptovalute.

A questo punto puoi aggiornare la pagina e vedrai il tuo saldo sul sito aggiornarsi automaticamente o nel giro di pochi minuti.

Criptovalute, quali sono le più accettate

Spesso quando si parla di criptovalute online si tende a fare un discorso generico, dimenticando che parliamo di diverse valute, indipendenti, un po’ come se parlassimo di franco svizzero, euro, dollaro e via discorrendo.

Essendoci tantissime criptovalute in circolazione, non tutte sono ancora accettate dai casinò online, ma sicuramente possiamo individuare quelle più famose e che ti elenchiamo in questa lista di seguito:

Bitcoin, probabilmente la madre di tutte le criptovalute, identificata dalla sigla BTC;

Ethereum, la seconda per importanza, per lei la sigla ETH;

Bitcoin Cash (BCH);

Dogecoin (DOGE);

Dash (DASH);

Litecoin (LTC).



Ognuna di queste ha valori molto differenti tra di loro, per questo accomunarle in un solo discorso è difficile, oltre che sbagliato. Basti pensare che al momento in cui scriviamo questo articolo, 1 Bitcoin vale oltre 19000 franchi svizzeri, mentre invece 1 Litecoin vale solo 51 franchi. Questa differenza non viene spesso raccontata ed è bene che tu la conosca se vuoi giocare con questi portafogli elettronici.

Vantaggi di utilizzare le criptovalute

Chiarito come si deposita in un casinò crittografico e quali sono le criptovalute più utilizzate in questo ambito, è bene chiedersi quali sono gli effettivi vantaggi di usare questo metodo di pagamento invece di quelli più tradizionali:

Vantaggioso e comodo. Le criptovalute esistono solo online, proprio per via della loro natura virtuale. Questo comporta che non ci sono uffici a cui recarsi, tutte le operazioni si compiono direttamente su internet e non devi interfacciarti con nessuno.

Sicurezza. I portafogli elettronici che contengono le nostre valute sono praticamente impenetrabili senza avere in proprio possesso la chiave crittografica. Questo tiene al completo sicuro tutti i nostri guadagni.

Libertà e risparmio. Se molti altri metodi di pagamento prevedono percentuali, tasse e controlli da parte di organi nazionali, le criptovalute sono libere da ogni controllo. Questo ti permette anche di risparmiare su commissioni o altre piccole spese.

Insomma le criptovalute si pongono come una valida alternativa, da provare almeno una volta per giocare al casinò.

